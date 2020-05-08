Ослабление карантина с 12 мая в Киеве: что не будет работать в столице

У Кличко назвали перечень объектов, которые по-прежнему будут закрыты даже после смягчения противоэпидемиологических мероприятий.
Во вторник, 12 мая, в Киеве запустят первый этап смягчения противокоронавирусных ограничений. Частично карантин будет ослаблен: откроются парки, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 300 кв.м, а также мелкие предприятия.
Однако, как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, объекты социальной инфраструктуры работать не будут. По его словам, это детские сады, детские площадки, торгово-развлекательные центры, а также прибрежные зоны отдыха.
Какие объекты инфраструктуры не будут работать в Киеве
- Торгово-развлекательные центры
- Школы
- Детские садики
- Детские площадки
- Прибрежные зоны отдыха
Как заявил мэр, ситуация в Киеве остается сложной – по состоянию на последние сутки в Киеве установлено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей.
Ранее у Кличко заявили, что массовых праздничных мероприятия 8-го и 9-го мая в Киеве не будет. В эти дни сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.
Напомним, также мэр рассказал, какие рынки заработали в столице и назвал количество торговых площадок, которые начнут свою работу уже в ближайшее время.