Ослабление карантина с 12 мая в Киеве: что не будет работать в столице

В Киеве не будут работать школы и детские сады / УНИАН

Во вторник, 12 мая, в Киеве запустят первый этап смягчения противокоронавирусных ограничений. Частично карантин будет ослаблен: откроются парки, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 300 кв.м, а также мелкие предприятия.

Однако, как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, объекты социальной инфраструктуры работать не будут. По его словам, это детские сады, детские площадки, торгово-развлекательные центры, а также прибрежные зоны отдыха.

Какие объекты инфраструктуры не будут работать в Киеве

Торгово-развлекательные центры

Школы

Детские садики

Детские площадки

Прибрежные зоны отдыха

Как заявил мэр, ситуация в Киеве остается сложной – по состоянию на последние сутки в Киеве установлено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей.

Ранее у Кличко заявили, что массовых праздничных мероприятия 8-го и 9-го мая в Киеве не будет. В эти дни сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

Напомним, также мэр рассказал, какие рынки заработали в столице и назвал количество торговых площадок, которые начнут свою работу уже в ближайшее время.