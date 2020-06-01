Сами виноваты: в украинском учебнике решили оправдать воров и насильников

Школьницам не советуют носить откровенные наряды / Яндекс Дзен

В украинских учебниках учащихся старших классов предупреждают о том, что откровенная одежда и яркий макияж провоцируют агрессию, фактически оправдывая насильников.

В учебнике Основы здоровья для 8 класса утверждается, что лица, которые были подвергнуты сексуальному насилию, зачастую сами провоцируют нападение на них.

В частности, детям советуют не ходить по вечерам одним, особенно в "нарядной или слишком откровенной одежде".

"Воздерживайтесь от того, что может быть воспринято как ваша легкодоступность и готовность к сексуальным отношениям (заигрываниям, двусмысленным намекам, многозначительным взглядам, касаниям). Ведь яркий макияж и декольте провоцируют насильника и создают впечатление, что вы не против интимных отношений", – написано в учебнике.

/ lib.imzo.gov.ua

В качестве примера описана ситуация, когда восьмиклассница Алина решила пойти погулять с ярким макияжем, в короткой юбке и туфлях на каблуках. "Как вы считаете, чье внимание может привлечь такой вид?" – спрашивает автор. Такое поведение девушек-подростков названо "опрометчивым".

/ interactive.ranok.com.ua

При этом детям напоминают о правилах этикета, которые существовали для женщин в XIX веке. Тогда девушке нельзя было выходить одной из дома, оставаться наедине с юношей или мужчиной.

"Она должна одеваться просто, говорить тихо, не смеяться громко. Ее родители тщательно следили за тем, что она читает, с кем знакомится и общается", – говорится в учебнике. Современные правила безопасности для девушек не очень отличаются, пишут авторы.

/ folio.com.ua

Кроме того, школьников уверяют в том, что более 60% пострадавших сами спровоцировали преступление своим легкомысленным поведением.

"Случается, что девушки ведут себя легкомысленно, флиртуют со случайными знакомыми. Такое поведение может спровоцировать едва ли не тягчайшее преступление – сексуальное насилие", – утверждают авторы учебника.

/ interactive.ranok.com.ua

Напомним, ранее в Сети нашли учебник, в котором утверждается: современные французы, испанцы, португальцы, евреи и турки являются выходцами из Галичины.