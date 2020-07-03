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Москва поставила Киеву ультиматум по особому статусу Донбасса – СМИ

От Киева требуют составить список заключенных для освобождения.

3 июля 2020, 14:14
Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
РФ хочет особый статус для Донбасса / informator.su

Российская сторона требует, чтобы Украина ко встрече Минской контактной группы 6 июля представила проект изменений в Конституцию по особому статусу Донбасса.

Как пишет немецкое издание Spiegel, Москва считает, что проект по статусу Донбасса должен определить путь для его будущего особого положения в государственном устройстве Украины.

Как говорится в неофициальном рабочем документе российской делегации, которая встретится с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине 3 и 4 июля, от Киева требуют "без дополнительных условий" к понедельнику, 6 июля, составить список заключенных, освобождение которых она требует от сепаратистов.

В свою очередь, с другой стороны также будет представлен соответствующий список заключенных на обмен.

Читайте такжеШансов интегрировать "ЛДНР" обратно в Украину практически не осталосьОтметим, что по сообщению пресс-службы Офиса президента, руководитель ОП Андрей Ермак сегодня в составе украинской делегации посетит с рабочим визитом Германию, где запланирована встреча политических советников лидеров государств - участников "нормандского формата".

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандском формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине.

Напомним, ранее стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.

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