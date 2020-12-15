Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год

Верховная Рада проголосовала за проделение особого статуса ОРДЛО / Фото Facebook ВР

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467. За документ отдали свои голоса 304 нардепа.

В парламенте неоднократно заявляли, что данное решение необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Особый статус Донбасса – о чем сообщалось ранее: