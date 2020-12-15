Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.
Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год - до 31 декабря 2021 года.
Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467. За документ отдали свои голоса 304 нардепа.
В парламенте неоднократно заявляли, что данное решение необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.
Особый статус Донбасса – о чем сообщалось ранее:
- Закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят и подписан еще в сентябре 2014 года.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.
- Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается с 2014 года.
- 21 октября 2020 года участник политической подгруппы в ТКГ от Украины Андрей Костин рассказал, что существует два варианта продления закона об ОРДЛО: пролонгация документа в прежнем виде или внесения в него так называемой "формулы Штайнмайера".
- 14 декабря спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будут включать "формулу Штайнмайера".
Автор: Анна Багрий