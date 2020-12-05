Останемся без врачей: Польша начала принимать дипломы украинских медиков

Польша отменила подтверждение дипломов украинским медикам / Фото Reuters

Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медицинских работников, что грозит для Украины буквально катастрофой в отрасли, поскольку польские врачи получают довольно высокую зарплату.

Как во время брифинга заявил глава МОЗ Максим Степанов, необходимо внести изменения в закон о Госбюджете на 2021 год в части финансирования медицины.

Министр просит повысить зарплаты врачам до 23 тысяч, медсёстрам — до 17 тысяч, санитаркам — до 12 тысяч. Если этого не сделать, медики покинут Украину и отправятся на работу в Польшу, которая для них отменила нострификацию, то есть подтверждение, дипломов.

Читайте такжеУкраинский врач рассказал о зарплатах медиков в Италии"Если мы это не учтем, я обращаюсь к народным депутатам, мы просто можем в один день остаться без медицинских работников. Польша отменила нострификацию диплома. То есть диплом нашего медицинского ВУЗа не нужно подтверждать. Любой врач может со своим дипломом уехать в Польшу на зарплату в разы, десятки раз больше. Мы не можем не обращать внимание на это. Если они поедут, будет катастрофа", — заявил Степанов.

Глава профильного министерства подытожил, что в 2021 году на медицину необходимо выделить 296 млрд грн. В проекте закона о ГБ-2021 заложено 159 млрд.

Выплаты украинским медикам