Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

Алексей Тесля
20 января 2026, 16:30
С котельными есть проблемы, и это проблемы технического характера, пояснил Александр Сергиенко.
Отопления
Раскрыт сценарий отключения отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Сергиенко:

  • C котельными есть проблемы технического характера
  • Объекты социального и гуманитарного назначения нужно готовить заранее

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал вопрос о том, реален ли сценарий обеспечения жителей Киева отоплением и другими коммунальными услугами после массированных обстрелов РФ.

"Если вы имеете в виду передвижные мини-котельные, то они изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения: больниц, детских садов, школ и т. д. Но даже там это не так просто, как может показаться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что нужно изнутри здания, например больницы, сделать соответствующий выход: пройти через стену, вывести трубу, установить заглушку.

"На все это должен быть проект с соблюдением технических требований, в частности по высоте подключения. То есть объект необходимо заранее подготовить к приему тепла. И уже после этого, в случае необходимости, приезжает передвижная котельная, которая примерно за 15 минут может подключиться к внутренней системе отопления и обеспечить помещение теплом. Поэтому с котельными есть проблемы, то, скорее всего, это именно проблемы технического характера", - указал он.

По словам собеседника, для подключения жилых домов к передвижным мини-котельным необходимо выполнить ряд подготовительных технических процедур.

"Понимаете, это не так, что стоит дом — и к нему просто подъезжает котельная. Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то ее физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели. Именно поэтому объекты социального и гуманитарного назначения нужно готовить заранее", - добавил Сергиенко.

Ситуация с отключениями: данные правительства

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сейчас самые серьёзные проблемы с электроснабжением фиксируются в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, включая населённые пункты, находящиеся вблизи линии фронта.

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

​​​​​​​

О персоне: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Александр Сергиенко
