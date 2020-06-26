"А ты, скот, откуда?" Дроздов рассказал о своей резонансной поездке в Крым

Дроздов в Крым больше не поедет / Скриншот YouTube

Крымский полуостров еще с начала нулевых годов находился под серьезным влиянием российской культуры. Местное население ментально не ассоциировало себя с Украиной и было носителем, скорее, местной или русской идентичности.

Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов в интервью блогеру Сергею Иванову.

По словам Дроздова, ему удалось побывать в Крыму в начале нулевых годов. И уже в те времена было заметно, что ситуацию там контролирует Россия. Причем это было видно по масштабам распространения русской культуры на полуострове.

"Первая моя поездка в Крым была еще вначале нулевых годов и я тогда понял, что это вообще не Украина. Это было в 2002 или 2003 году – я сразу понял, что это уже отдано на откуп и все с этим понятно. Но когда какой-то водитель или таксист у себя на лобовом стекле триколор держит, когда там все бигборды с российскими триколорами, с российской повесткой дня, с концертами, российской массовой культурой… И это все было настолько декорировано Россией, что даже люди, которые слышали мой неповторимый галицкий акцент всегда говорили: "Ага, видно, что вы с Украины приехали", - отметил журналист.Читайте такжеПочему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс

Дроздов в такие моменты задавался риторическим вопросом.

" – А ты, скот, откуда? – У меня всегда был такой вопрос", – сказал он в ходе беседы.

После этой поездки Дроздов категорически отказался от посещения Крыма.

"И уже тогда я сказал, что моей ноги там не будет. Во-первых, грязно. Во-вторых, вражеское пространство. Мои уши не могут слышать этот треш. Мои глаза не могут видеть эту москальню. Меня это все нервирует и я сказал: "Упаси Бог, чтобы я туда поехал", - говорит Дроздов, утверждая, что в те годы дешевле было отдохнуть за границей.

Напоследок он жестко прокомментировал результат аннексии Крыма Россией.

"Они зашли в свою историческую Родину. Вот пусть целуют тот керченский поезд и пусть на нем же туда и едут", - подчеркнул Дроздов.Читайте такжеЗеленский рассказал, почему россияне вернут Крым Украине

Напомним, весной 2014 года Россия осуществила военное вторжение в Автономную Республику Крым, после чего провела там так называемый референдум и аннексировала украинский полуостров.

Цивилизованное мировое сообщество продолжает считать Крым территорией Украины.

Тем временем в Киеве заявили, что Москва должна Украине многомиллионную сумму за базирование Черноморского флота в Крыму.