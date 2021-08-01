Осторожно. опасно: в реках Украины найдены следы препаратов от коронавируса

Реки Украины опасны для здоровья людей / УНИАН

В Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавирусной инфекции в пробах воды из украинских рек. В частности, в главных реках страны обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19.

Как заявил замглавы Минэкологии Михаил Хорев в эфире телеканала Дом в воскресенье, 1 августа, такую ситуацию показал первичный анализ трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения - Днепра, Днестра и Северского Донца.

"Проверяли воду на 3200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 тысячи веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - отметил чиновник.

Исследование показало, что в украинских водах фиксируется очень большое количество цинка и пестицидов. Более того, в реках найдены металлы. Хотя в воде практически нет ртути. Но зафиксированы следы фармпрепаратов в воде.

"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда. В Европе происходит то же самое... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - отметил Хорев.

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Также чиновник отметил, что существует очень большая проблема, которая заключается в наличии фосфатов в воде, которые применяются при производстве моющих средств.

"Они, во-первых, плохо чистятся, и поэтому имеются постоянно в наших сточных водах из-за того, что очистные сооружения с ними не могут справиться. Есть два способа в мире, как борются с фосфатами: либо строить дорогостоящие очистные сооружения, или их запрещают в использовании моющих средств", - подытожили в Минэкологии.

Напомним, в Бердянске Запорожской области, который является одним из самых популярных морских курортов Украины, в последние недели значительно ухудшилось качество воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям. В городе обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний