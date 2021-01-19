От коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик

Его не стало на 80-м году жизни.
В понедельник, 18 января 2021 года ушел из жизни известный ученый, общественный деятель и экс-нардеп Владимир Черняк. О его уходе из жизни сообщили в социальной сети Facebook.
Сообщается, что Черняк умер после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Владимир Черняк родился в 1941 году в Ровенской области. С 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР. После этого был депутатом Верховной Рады Украины III и IV созывов (с 1998 по 2006 год соответственно).
Он также был одним из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года - член Украинского народного руха, впоследствии ‒ Украинской народной партии).
Черняк имел научную степень доктора экономических наук и пост заведующего отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины. Также он работал главным научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института при Минфине Украины.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Киеве в возрасте 101 года скончался известный украинский ученый, академик, Герой Украины Борис Патон.
- К 2017-м Патон установил три мировых рекорда - он был старейшим (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире.
- Кроме того, он был единственным руководителем государственной Академии наук, который являлся ее ровесником.