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"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт

21 ноября 2020, 08:28

Локдаун приведет к бюджетной катастрофе, которая может вытолкнуть людей на улицы, не исключил Андрей Золотарев.

карантин
Эксперт оценил последствия локдауна / УНИАН

Введение карантина выходного дня привело к так называемому карантинному сепаратизму мэров, заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

В комментарии Апострофу он подчеркнул, что разговоры о повторном локдауне ходят уже месяц.

"Но если весной карантин ударил по мелкому бизнесу, то сейчас Владимир Зеленский опасается, что ограничения повлияют и на базовые отрасли", - говорит эксперт.

По его мнению, это приведет к бюджетной катастрофе, которая может вытолкнуть людей на улицы, и закончится политическим кризисом.

"От полного локдауна нам, скорее всего, уйти не удастся. Но все издержки оппозиция и мэры будут вешать на Зеленского, и соответственно мы можем получить политический кризис. Это может привести как к проведению досрочных парламентских выборов, так и обновлению Кабмина", – добавил Золотарев.

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Карантин выходного дня в Украине:

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