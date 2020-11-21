"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт

Локдаун приведет к бюджетной катастрофе, которая может вытолкнуть людей на улицы, не исключил Андрей Золотарев.
Введение карантина выходного дня привело к так называемому карантинному сепаратизму мэров, заявил политтехнолог Андрей Золотарев.
В комментарии Апострофу он подчеркнул, что разговоры о повторном локдауне ходят уже месяц.
"Но если весной карантин ударил по мелкому бизнесу, то сейчас Владимир Зеленский опасается, что ограничения повлияют и на базовые отрасли", - говорит эксперт.
По его мнению, это приведет к бюджетной катастрофе, которая может вытолкнуть людей на улицы, и закончится политическим кризисом.
"От полного локдауна нам, скорее всего, уйти не удастся. Но все издержки оппозиция и мэры будут вешать на Зеленского, и соответственно мы можем получить политический кризис. Это может привести как к проведению досрочных парламентских выборов, так и обновлению Кабмина", – добавил Золотарев.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.