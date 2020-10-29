От осложнений коронавируса скончался еще один мэр

Чиновник скончался от осложнений коронавируса

Сегодня стало известно о том, что от осложнений китайского коронавируса скончался мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.

Об этом заявил секретарь Новгород-Северской горсовета Юрий Лакоза, сообщает Суспильне в четверг, 29 октября. По информации СМИ, Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.

При этом Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на местных выборах - он повторно баллотировался на должность мэра.