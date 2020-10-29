От осложнений коронавируса скончался еще один мэр

Чиновник, по предварительным данным, побеждал на местных выборах - он повторно баллотировался на должность мэра.
Сегодня стало известно о том, что от осложнений китайского коронавируса скончался мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.
Об этом заявил секретарь Новгород-Северской горсовета Юрий Лакоза, сообщает Суспильне в четверг, 29 октября. По информации СМИ, Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.
При этом Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на местных выборах - он повторно баллотировался на должность мэра.
- Напомним, что накануне мэр Борисполя скончался от COVID-19. Анатолий Федорчук, по предварительным подсчетам, был лидером на мэрское кресло на местных выборах.
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Автор: Екатерина Трохимчук