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От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

15 ноября 2021, 15:23

Медик рассказал, как стоит действовать при болезни.

коронавирус
21 совет, как пережить коронавирус / Reuters

Несмотря на благоприятные прогнозы, коронавирус в Украине продолжает бушевать и забирать жизни. Многие люди, которые подхватили вирус, начинают паниковать, но делать этого не стоит, уверяет советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

На своей страничке в Facebook он написал для больных 21 совет, что нужно делать при COVID-19:

  1. Сбивать температуру с первого дня заболевания.
  2. Вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на ковид) это поможет четко понимать, что это не простуда или не другое заболевание, потому что именно так большинство людей и думает и в первые дни продолжает общаться с неболевшими.
  3. Узнав, что это COVID-19, нужно предупредить всех знакомых, с которыми тесно контактировали в последние 5 дней
  4. При легком течении болезни не спешить выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания: холодный воздух не в пользу ваших легких и может дать осложнения.
  5. Нужно перестать заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех кто не занимался, лучше не начинать в этот период.
  6. Смотреть положительные фильмы и читать положительные новости (так как их практически в Украине нет, лучше новости не читать).
  7. Не распространять фейки о лечении коронавируса чудо-лекарством.
  8. Не паниковать. Хотя на самом деле это очень тяжело, но в панике принимаются не совсем оптимальные решения.
  9. Не торопиться делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.
  10. Если есть сопутствующие заболевания, быть на контакте с узким специалистом, который курирует человека (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог).
  11. Читайте такжеАкадемик рассказал об опасности штамма коронавируса ДельтаСлушать советы врачей дома, иначе придется слушать в больнице.
  12. Постараться сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз перечитать пункт 11.
  13. Не сдаваться и не падать духом, болезнь убегает от сильных и борющихся.
  14. Помнить о том, что супергерои сейчас - это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках, и они сейчас также нуждаются в максимальной поддержке, потому что они простые люди, которые также болеют.
  15. Перестать писать комментарии о том, что вирус это фейк (для тех, кто до сих пор так думает).
  16. Сформировать домашнюю аптечку, потому что больным бегать по аптекам не комфортно. (Витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении COVID-19).
  17. Быть готовым к тому, что никто лучше о вас не позаботится, чем вы сами. Поэтому перестать вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, нездоровая пища).
  18. Оставаться человечным друг к другу и поддерживать нуждающихся.
  19. Помнить: никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не нужно скупать половину аптеки "фуфломицинов", потому что это не работает.
  20. Через 14 дней человек уже не заражает других, а поэтому повторный ПЦР делать не нужно.
  21. При планировании поездки заграницу лучше взять с собой аптечку, так как там найти лекарство всегда трудно.

Жиравецкий также добавил, что его некоторые советы и советы коллег могут не совпадать, но это нормально, потому что каждый имеет свой взгляд и опыт.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 802 жителей страны. В том числе заболели 764 ребенка и 132 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 798 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 11 219 человек.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Тарас Жиравецкий
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