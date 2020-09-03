Отцу Зеленского предложили дать пожизненную стипендию: в ОП объяснились

Пожизненную стипендию предлагалось присвоить выдающимся деятелям образования.
Кабинет министров на своем заседании снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования.
Проект соответствующего документа, а также пояснительная записка за подписью врио министра образования и науки Сергея Шкарлета обнародованы на портале Кабинета министров.
Отметим, что в проекте Указа президента речь шла о начислении пожизненной стипендии отцу главы государства Александру Зеленскому.
Согласно проекту, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.
Как известно Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).
Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть чуть более 2,5 тысяч грн.
Как уточнил в комментарии изданию Strana.ua советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Александр Зеленский попал в список законопроекта после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.
"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - рассказал Подоляк.