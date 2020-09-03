Отцу Зеленского предложили дать пожизненную стипендию: в ОП объяснились

Александр Зеленский / Фото Cтрана

Кабинет министров на своем заседании снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования.

Проект соответствующего документа, а также пояснительная записка за подписью врио министра образования и науки Сергея Шкарлета обнародованы на портале Кабинета министров.

Отметим, что в проекте Указа президента речь шла о начислении пожизненной стипендии отцу главы государства Александру Зеленскому.

Согласно проекту, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.

Как известно Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть чуть более 2,5 тысяч грн.

/ kmu.gov.ua

/ kmu.gov.ua

/ kmu.gov.ua

Как уточнил в комментарии изданию Strana.ua советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Александр Зеленский попал в список законопроекта после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.

"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - рассказал Подоляк.