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Отделение "трубы" от Нафтогаза: Тимошенко и Медведчук обратились в суд

28 мая 2020, 20:54

Инициативу поддерживают 47 украинских депутатов.

Нафтогаз вывеска
Группа депутатов выступает против анбандлинга Нафтогаза / УНИАН

Группа депутатов Верховной Рады Украины, в числе которых лидеры Батькивщины и ОПЗЖ Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук, обратились в Конституционный суд с просьбой проверки на конституционность некоторых положений законодательства, после принятия которого газотранспортная система была отделена от Нафтогаза. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В инициированном нардепами от Батькивщины представлении речь идет о том, что 47 украинских парламентариев требуют от Конституционного суда изучить положения законов О трубопроводном транспорте, Об управлении объектами государственной собственности и об анбандлинге Нафтогаза.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона", - отмечено в сообщении.

Под документом поставили свои подписи Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Валентин Наливайченко, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Нестор Шуфрич и другие нардепы.

Отметим, под анбандлингом Нафтогаза подразумевается ликвидация функций национальной акционерной компании по транспортировке природного газа. Такое решение принято в связи с изменениями в европейском энергетическом законодательстве, цель которого – обеспечение прозрачного формирования тарифов на голубое топливо и транзит.

Контракт на транзит газа на таких условиях выступает страховкой для Украины от российской газовой зависимости.

Ранее стало известно об изменениях в руководстве Нафтогаза – один из топ-менеджеров компании Юрий Витренко анонсировал свое увольнение.

Нафтогаз Верховная Рада Конституционный Суд Юлия Тимошенко Виктор Медведчук
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