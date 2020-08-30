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Отдых для украинцев с 1 сентября: куда можно отправиться и какие ждут ограничения

30 августа 2020, 14:33

Граждане Украины могут отправиться на отдых в условиях пандемии COVID-19.

туризм
Украинцы могут отправиться в Турцию, Болгарию, Черногорию и Доминикану без теста на COVID-19 / фото: kupi-polis.at.ua

В связи с масштабами эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 ряд государств вносят изменения в правила туристических визитов для иностранцев. Граждане Украины c 1 сентября при соблюдении определенных правил могут отправиться в Египет, Шри-Ланку, Хорватию, ОАЭ, Турцию, Болгарию, Черногорию и Доминикану. Однако Мальдивы, Бали, Таиланд и Кипр для украинцев будут закрыты.

Египет

Ранее Каир принимал украинских туристов без коронавирусных ограничений, однако теперь для поездок понадобится отрицательный тест на COVID-19, которые был сделан не позднее, чем за 2 дня до пересечения границы. В нем должны быть даты, печати и подробная информация о тестировании. Без теста на территорию страны не пустят.

Шри-Ланка

Страна открыта для туристов из всех стран. Чтобы попасть в Шри-Ланку, нужно получить визу на 30 дней. Для ее оформления следует подать документы о наличии брони в отеле, маршрута передвижения по стране, обратный билет, а также медицинскую страховку. Есть возможность получить визу в режиме онлайн. Стоимость сбора составляет 100$. Перед посадкой на рейс и по прибытию в страну требуется предоставить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до визита. Если туристы хотят остаться на срок более 10 дней, им нужно будет пройти еще один тест на коронавирусную инфекцию.

Хорватия

Для путешествия в Хорватию гражданам Украины нужно предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до приезда к границе. Также туристам следует оформить страховку и зарегистрироваться на сайте министерства иностранных дел Хорватии. Проходить самообсервацию и тест на коронавирус после поездки на территорию страны не нужно.

Объединенные Арабские Эмираты

Путешествие в ОАЭ предусматривает наличие теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 48 часов до поездки. Самоизоляцию по возвращению домой и тесты проходить не нужно.Читайте такжеОтдых в Египте: каким должен быть сертификат ПЦР-теста для въезда в страну

Кроме того, украинцы могут поехать на отдых в ряд государств, условия посещения которых не предусматривают наличие теста на коронавирус и прохождения самоизоляции.

Турция

Киев поместил Турцию в зеленую зону – следовательно, украинцам не нужно по прибытию на территорию государства и по возвращению домой проходить тест и самоизоляцию.

Болгария

Аналогичные Турции условия.

Черногория

На территорию Черногории украинцы могут въезжать без ограничений. Впрочем, вернувшись с отдыха, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию – Киев относит государство к красной эпидемиологической зоне.

Доминикана

Туристам разрешили посещать государство с 1 августа без ПЦР-теста на коронавирус. Впрочем, по прибытию туристы будут проходить экспресс-тест, который должен показать результат всего за 30 секунд. Украинцам после возвращения из Доминиканы следует отправиться на самоизоляцию.

Куда не смогут попасть граждане Украины на отдых

  • Бали
  • Мальдивы
  • Таиланд
  • Кипр

Напомним, с 28 августа украинское правительство закрыло въезд для иностранцев на территорию Украины по причине высокого уровня распространения COVID-19 в стране. Постановление Кабмина действует до 28 сентября.

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