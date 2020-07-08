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Отдых у воды: в МОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус

Главный санитарный врач призвал придерживаться всех правил карантина во время отдыха у водоема.

8 июля 2020, 20:34
коронавирус
Можно ли купаться на карантине - ответ МОЗ / pixabay.com

Коронавирус в Украине - в этом году из-за карантина оказались закрытыми границы для украинцев во многих странах мира. Именно поэтому люди ездят на отдых на речки или озера.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 в водоеме в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Ляшко отметил, что в июне – июле наблюдается рост количества случаев заболеваемости. Однако инфекция не передается водным путем, если соблюдать все условия.

"Из-за морской и речной воды коронавирус не передается при соблюдении социальной дистанции. Однако, если капельки с биологическим материалом попадут на наши слизистые, то купаясь можно так же через социальный контакт подхватить капельки слизи от больного человека и заразиться коронавирусом. Здесь стоит вопрос социальной дистанции. Такое же правило касаются и бассейнов", - пояснил Ляшко.

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Напомним, пандемия из-за коронавируса была объявлена в марте. В ряде стран мира ввели карантин. В Украине с 11 марта введен общенациональный карантин, а с 22 мая он стал адаптивным – местные власти получили полномочия самостоятельно решать судьбу ограничительных мер.

Карантин в Украине несколько раз продляли и смягчали. Кабмин решил, что ограничительные меры в нашей стране должны действовать до 31 июля.

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