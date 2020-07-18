Египет заговорит по-украински: в МИД Украины анонсировали изменения для туристов

Киев и Каир достигли договоренностей о расширении программы двустороннего сотрудничества, вследствие которых в Египте будет расширено использование украинского языка. Государственный язык Украины появится в общественных местах Египта.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Отмечается, что за прошлый год Египет посетили более 1,5 миллионов украинских туристов. Это второе по популярности место путешествия украинцев после Германии.
"Украинских туристов, безусловно, ждут в Египте", - отметили в МИД.
В ходе встречи замглавы МИД Украины Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта Халед аль-Анани стороны договорились о ряде моментов, регулирующих использование украинского языка в Египте.
Что ждет украинских туристов в Египте
- В общественных местах появятся надписи на украинском языке
- Отели предоставят расширенную базу украиноязычных телеканалов
- Украинский язык появится в аудиогидах египетских музеев
Напоследок подчеркивается, что изучающие туризм украинские студенты смогут ездить в Египет на стажировки. Государства намерены подписать два договора о сотрудничестве в туристической сфере.Читайте такжеНазваны самые безопасные страны для туризма
Напомним, после того как Украина повысила критерий для распределения стран на красную и зеленую зоны с 40 до 55 заболеваний COVID-19, Египет оказался зеленой зоне, что упрощает путешествия в направлении этой страны.