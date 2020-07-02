Температура под 39 градусов: в Кирилловке заболели десятки людей

Отдых в Кирилловке 2020 - десятки туристов загремели в больницу / УНИАН

Ночью 2 июля в Кирилловке госпитализировали в общей сложности 57 отдыхающих: у людей температура под 39 градусов, понос и рвота.

Сначала заболели люди на базе отдыха Днепровские зори (коса Пересыпь), пишет Акцент. Затем госпитализировали туристов с базы Лазурные дали, сообщает сайт 061.

Наиболее вероятный диагноз – отравление плохой едой, однако некоторые медики допускают также вспышку коронавируса. Поэтому часть пациентов госпитализировали в инфекционное отделение Акимовской ЦРБ. Всем, у кого высокая температура, сделают тесты на коронавирус.

Читайте такжеОтдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцыКирилловское отделение полиции открыло уголовное производство по признакам ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование.

Напомним, отдых в Кирилловке на Азовском море подпортили людям медузы. Но на количество туристов это не влияет. Детальнее читайте в материале Медузы на любой вкус, шторм и отсутствие карантина: что творится на курортах Украины.