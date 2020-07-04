На Азовском побережье туристов подстерегает неожиданная опасность

Туристов атакуют морские блохи / verge.zp.ua

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на побережье Азовского моря туристов атакуют морские блохи.

Как пишет издание Verge.zp.ua, туристы жалуются на медуз и кусающихся морских блох.

Отмечается, что они кусают туристов прямо в воде. У многих на месте укуса появляются большие красные пятна.

Медики рассказывают, что укус морской блохи не страшен, если он просто вызывает зуд и покраснение. В этом случае следует принять антигистаминное средство и помазать рану успокаивающим кремом.

/ verge.zp.ua

При этом у некоторых людей рана начинает гноиться. А если видна головка насекомого, то надо немедленно обращаться к врачу. Пытаться самостоятельно извлечь блоху не получится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе туристы не соблюдают социальную дистанцию.

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