Медузы на любой вкус, шторм и отсутствие карантина: что творится на курортах Украины

Отдых в Кирилловке, в Одессе и в Бердянске - что творится на курортах / Reuters

Отдых в Украине на море 2020 подпортил карантин и погода. Но, по большому счету, украинцам плевать на запреты и мелкие – в виде огромных волн, к примеру – неприятности.

Например, отдых в Кирилловке на Азовском море подпортили людям медузы. Но на количество туристов это не влияет: людей на улицах тьма, на базаре кипит торговля.

Как рассказывают местные отдыхающие, вода в море не слишком чистая – и медузы встречаются.

Читайте такжеВ МОЗ объяснили, при каком условии можно не носить маску на пляжах"Стрелковое. Сегодня медуз полно. Маленькие, большие, какие хотите", "Сейчас отдыхаем на Федотовой косе, медуз утром было очень много, купались в 7 утра", – пишут люди.

Отдых в Бердянске подпортил серьезный шторм 29 июня. На пляже Лиски волны чуть ли не смывали отдыхающих.

Читайте такжеПодхватить COVID-19 в реке или на море: ученые оценили риски"На Азовском море сегодня шторм. Переполненный людьми бердянский пляж Лиски захлестывает водой", – подписал автор видео.

Впрочем, и местные отдыхающие не расстраиваются из-за погоды: люди с удовольствием раскачиваются на волнах, не отказываясь от купания даже в шторм.

Отдых в Одессе и вовсе продемонстрировал полное наплевательство украинцев на карантин 2020. Туристы не соблюдают социальную дистанцию и не плевать хотели на маски.

На одесских пляжах днем яблоку негде упасть, а вечерком отдыхающие перебираются в центр.

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