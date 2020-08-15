"Дичь, помноженная на 10": россияне жалуются на жуткий отдых в Крыму

Отдых в Крыму 2020 - отзывы поведали про хамство и высокие цены / Reuters

Отдых в Крыму 2020 разочаровал многих россиян: люди жалуются на неоправданно высокие цены и ужасный сервис.

"Я человек, который копит деньги на отдых и честно работает целый год. А отдых на курорте Крыма оставляет не самые приятные впечатления… У меня создалось впечатление, что все работают под девизом "Насильно вас никто не держит" – и не важно, что отдыхающие обеспечивают нормальное существование на целый год", – цитирует одну из российских туристок издание Рамблер.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, куда украинцы могут полететь на отдыхЛюди сходятся во мнении, что сейчас поехать в Турцию получится выгоднее: практически за те же деньги люди получат на порядок лучшее обслуживание.

В аннексированном Крыму обслуживание сейчас напоминает "совок", местные часто откровенно хамят. В итоге многие гости полуострова уверены, что "у туристов нет здесь прав, а только обязанность тратить деньги".

"У знакомой гостевой дом в Крыму. То, как она ведет свой бизнес и общается с клиентурой, у меня вызывает дикую боль мозга. Из-за пандемии и закрытых границ у нее аншлаг, поэтому дичь она творит, умножив на 10. Недавно у себя в группе она написала, что те клиенты, которые жалуются на сервис/чистоту комнат и т.д., могут валить в Турцию, где их ИЗБАЛОВАЛИ СЕРВИСОМ! То есть в ее понимании "сервис" и его качество – это не обязательный пункт в ее работе, а какой-то заморский бизнес", – пожаловалась одна из туристок.

Ранее социологи выяснили, планируют ли украинцы отдыхать во время карантина. В частности, среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.