Турция ждет туристов из Украины: названа дата и условия въезда

Турецкие курорты будут доступны для украинцев с 1 июля / Фото pixabay.com

Турция подтвердила свою готовность принимать туристов из Украины с 1 июля. После въезда на территорию страны украинцам не нужно будет отправляться на двухнедельную самоизоляцию и предоставлять тесты на отсутствие COVID-19 в организме.

Об этом заявили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В ведомстве сообщили, что по итогам встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия и турецкого посла Ягмура Ахмета Гюльдере представитель Анкары акцентировал внимание на готовности Турции принимать украинских путешественников без тестирования и прохождения самоизоляции.

В ходе обсуждения восстановления международного авиасообщения между Украиной и Турцией, представитель турецкой стороны отметил, что главным требованием Анкары является соблюдение авиакомпаниями норм безопасности во время авиаперелетов.

Также в сообщении подчеркнули, что ряд авиакомпаний, среди которых Windrose, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Azur Air Ukraine, выразили готовность возобновить перелеты из Украины в Турцию уже в первых числах июля.

Напомним, курортный сезон в Турции начался в июне. В этом году отдых на турецких курортах омрачен пандемией коронавирусной инфекции, вследствие чего туристы сталкиваются с рядом ограничений.