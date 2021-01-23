Отказ обслуживать на украинском: когда начнут штрафовать

Креминь пояснил кого будут штрафовать / УНИАН

Штрафовать за отказ от обслуживания клиентов на украинском языке начнут уже с 2022 года, но "под раздачу" попадут далеко не все подряд.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском, пишет Радио Свобода.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде.

Закон об украинском языке