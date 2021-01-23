Отказ обслуживать на украинском: когда начнут штрафовать

Для оформления такого штрафа потребуются доказательства.
Штрафовать за отказ от обслуживания клиентов на украинском языке начнут уже с 2022 года, но "под раздачу" попадут далеко не все подряд.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском, пишет Радио Свобода.
"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.
Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде.
Закон об украинском языке
- Верховная Рада 25 апреля прошлого года проголосовала закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Законом, который поддержали 278 парламентариев, предусматривает статус украинского как единственного государственного языка в стране.
- С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине должна предоставлять услуги на украинском языке.
- Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что ответственность за нарушение закона о языке будет нести бизнес. В случае первого нарушения предпринимателей ждет предупреждение, повторное нарушение может повлечь за собой штраф от 5 100 до 6 800 гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук