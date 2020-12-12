"Отказ второй почки": появилась реакция сына Кернеса

У Геннадия Кернеса не отказывала вторая почка, поделился его сын / Скриншот

Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса – депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес, сообщил, что у главы областного центра не отказала вторая почка.

Кернес скоро вернется в Украину, но речь не идет о конкретной дате – 30 декабря, рассказал политик KharkivToday.

По словам собеседника, мэр с трудом разговаривает.

"У меня нет информации о том, что у Геннадия Кернеса отказала почка... Я говорил с отцом по телефону неделю назад, он с трудом, но говорит…", – заявил депутат.

Ранее бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс говорил, что состояние мэра Харькова ухудшилось – отказала вторая почка.

Предприниматель добавил, что чиновник находится на диализе. Диализом называют процедуру, заменяющую важнейшие функции почек, – во время нее из организма удаляются продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови, и избыточная жидкость.

До этого Фукс сообщал, что глава города планирует вернуться в Украину до начала 2021 года – 30 декабря.

Геннадий Кернес – здоровье: что нужно знать

В сентябре стало известно, что Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Мэра Харькова отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.

Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.

В СМИ появлялось много слухов, в частности, что Кернес в коме, писали о кровоизлиянии в мозг и даже о смерти чиновника.