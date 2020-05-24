В Киеве открывают метрополитен: как попасть в подземку

В КГГА назвали условия допуска пассажиров на станции метро / УНИАН

Коронавирус в Киеве - с завтрашнего дня в столице вновь заработает метрополитен. В КГГ назвали главные условия допуска пассажиров на станции метро.

Как пишет КГГА в Telegram, масочный режим и соблюдение социальной дистанции будут обязательными.

В КГГА подчеркнули, что в метро можно зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками.

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"В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", - добавили в КГГА.

В данный момент метро уже готово к работе. В частности, дезинфицируются поезда и пассажирские зоны, промаркированы для соблюдения дистанции вестибюли и платформы станций, а работники подземки обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Возобновление работы метро



Ранее Главред писал, что возобновление работы метрополитена в Киеве с 25 мая могло не произойти, если будут превышены показатели инцидентности — число новых случаев заболевания за определенный период времени.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.