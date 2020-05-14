В Минздраве назвали условия для открытия метро Киева с 25 мая

Метро Киева может открыться с 25 мая при нескольких условиях, сообщили в Минздраве / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство дает разрешение на открытие метро Киева в конце мая, если это позволят сделать эпидемиологические показатели.

Минздрав одобряет открытие столичного метро с 25 мая, если будут соблюдены все критерии второго этапа смягчения карантина в Украине, рассказал чиновник на брифинге.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину и предложил с 25 мая разрешить возобновить работу столичного метро в обычном режиме.

Напомним, в Украине из-за китайского коронавируса с 12 марта ввели карантин. Метро Киева перестало работать 18 марта.

Карантин в Украине несколько раз продляли. С 11 мая ограничительные меры смягчили, а с 22 числа планируется второй этап смягчения.