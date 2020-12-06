Открыты регулярные рейсы между Украиной и Северной Македонией

Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением / Фото: Depositphotos

Первый регулярный рейс прямым сообщением Киев – Скопье отправился в рейс 6 декабря, открыв таким образов прямое регулярное авиасообщение между Украиной и Македонией.

"Мы в дальнейшем расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам дипломата, данная инициатива позволит развивать не только туризм, но и поспособствует расширению контактов.

Справка

Северная Македония - государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Столица — Скопье. Единственным государственным языком является македонский. Албанский имеет статус "второго официального языка", но не употребляется в сфере международных отношений, обороны, центральной полиции и монетарной политики. Население Северной Македонии составляет чуть более двух миллионов человек. Государство не имеет выхода к морю. Это аграрно-индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой, отличается значительным этнокультурным разнообразием. Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

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