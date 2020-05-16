Кабмин официально смягчил условия пребывания на улице

В Украине смягчили условия пребывания на улице / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже сегодня вступили в силу ослабления.

Правительство Украины обнародовало на своем сайте изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно постановлению, жители Украины могут гулять группами до 8 человек.

Также Кабмин разрешил деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Кроме того, Кабмин дал добро на деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Читайте также"Каждые 10 дней": в Минздраве сделали неожиданное заявление о смягчении карантинаНапомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.