Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине

Степанов сказал, может ли правительство отменить январский локдаун.
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность отмены локдауна, который запланирован в Украине с 8 по 25 января.
По словам Степанова, карантин в Украине будет, даже несмотря на то, что ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать.
"Нет, мы даже теоретически не рассматриваем этот вариант. Мы видим стабилизацию ситуации по COVID-19. Многие говорят, что это из-за того, что мы мало делаем тестов… У нас на утро понедельника в лабораториях, которые делают бесплатные тестирования, на остатках — ноль. В связи с этим мы приняли решение о расширении количества людей, которых мы будем тестировать", — сказал Степанов, передает телеканал НАШ.
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При этом Степанов отметил, что жесткий общенациональный карантин в Украине решили ввести в январе из-за того, что в этот период обычно происходит вспышка гриппа.
Степанов добавил, что грипп, как и коронавирус, может вызвать воспаление легких. Это может привести к дополнительной нагрузке на медицинскую систему Украины.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря. Согласно постановлению, новые ограничения коснулись работы учебных заведений, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий, а также работы ресторанов.
- Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. Украинцы остались без новогодних утренников и гуляний.
- Стали известны условия работы учреждений культуры и туризма во время карантина. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".