Малюська рассказал, почему нужно срочно изменить закон о люстрации

Денис Малюська / УНИАН

Любой люстрированный украинский чиновник, который через суд восстанавливается на посту, обходится украинской казне в сумму более полумиллиона гривен.

Об этом утверждает на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Министерства юстиции Денис Малюська.

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам – государственному бюджету и налогоплательщикам – более полумиллиона гривен", – заявил он.

Читайте такжеМалюська анонсировал продажу украинских тюремМалюська полагает, что закон о люстрации нужно срочно менять, иначе Украина может остаться "и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств".

"Новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки того, что они делали", – подытожил он.

Напомним, ранее Денис Малюська заявлял о том, что в Минюсте разрабатывается новый законопроект о люстрации. В частности, в ведомстве предлагают вывести из-под действия закона чиновников Коммунистической партии, а также тех лиц, которые занимали различные должности во времена СССР. Для чиновников времен президентства Виктора Януковича люстрация остается автоматической.