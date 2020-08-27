Отмена "первого сентября": Ляшко рассказал, где не откроются школы

Виктор Ляшко рассказал, что ждет школьников с 1 сентября

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, как будет организован учебный процесс в условиях эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина, уже есть четкий план, как будут работать школы с 1 сентября.

"Могу четко назвать вам 14 регионов, где не будет "первого сентября" - это "красная" зона, которая уже утверждена. Поэтому сегодня уже известны школы, которые не откроются первого числа", - сообщил Ляшко.

В то же время он выразил уверенность в том, что школы из "красной" зоны не успеют до 1 сентября попасть в другую зону карантина из-за того, что следующий пересмотр зон состоится лишь через 14 дней.

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В то же время замминистра здравоохранения ответил на вопрос о том, в каком регионе лучше проводятся эпидрасследования.

"Лучшее из того, что я видел, по моему мнению, это в Черновицкой области. Несмотря на то, что мы видим большое количество случаев, регион зашел самым первым в эпидпроцесс", - добавил Ляшко.

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Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября.

По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.