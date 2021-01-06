Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і"

В ОП оценили вероятность отмены локдауна / Reuters

В Офисе президента прокомментировали ситуацию вокруг введения в Украине жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса.

Решение Кабинета министров о введении в Украине жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял, рассказал Сегодня источник в Офисе президента.

В то же время в ОП подчеркнули, что работа по мониторингу заболеваемости COVID-19 ведется постоянно и проводится также постоянный анализ эпидемиологической ситуации в стране.

"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял. Ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года. Именно на основе этих данных будут приниматься решения о карантине", - добавили в Офисе президента.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав против переноса или отмены запланированного на 8-24 января жесткого карантина. "Министерство здравоохранения против переноса или отмены такого карантина. У нас фиксируется на сегодня, в период праздников около 5-6, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек", - заявил он.

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