Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і"

В ОП назвали условие принятия решения об ужесточении карантина.
В Офисе президента прокомментировали ситуацию вокруг введения в Украине жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса.
Решение Кабинета министров о введении в Украине жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял, рассказал Сегодня источник в Офисе президента.
В то же время в ОП подчеркнули, что работа по мониторингу заболеваемости COVID-19 ведется постоянно и проводится также постоянный анализ эпидемиологической ситуации в стране.
"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял. Ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года. Именно на основе этих данных будут приниматься решения о карантине", - добавили в Офисе президента.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав против переноса или отмены запланированного на 8-24 января жесткого карантина. "Министерство здравоохранения против переноса или отмены такого карантина. У нас фиксируется на сегодня, в период праздников около 5-6, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек", - заявил он.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 6 тыс. 911 человек.
- Также за минувшие сутки зарегистрировано 228 летальных исходов, 14 тыс. 490 человек выздоровели.Госпитализированы 2 тыс. 978 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 090 тыс. 496 человек, выздоровели - 761 тыс. 898 человек; умерли - 19 тыс. 357.
- Медики провели 5 млн 680 тыс. 116 ПЦР-тестирований.