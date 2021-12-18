Отмирали органы: мужчину с редким в мире осложнением коронавируса спасли во Львовской области

Во Львовской области спасли мужчину с редким осложнением COVID-19 / Первое территориальное медицинское объединение города Львова

Во Львовской области у мужчины с коронавирусом началось редкое хирургическое осложнение, которое, по словам медиков, встречается лишь среди единиц пациентов в мире.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

68-летний Владимир из Стрыя почти вылечился от COVID-19, однако у него не проходили острые боли в животе. Врачи провели проверку и обнаружили, что у мужчины постепенно отмирают частички почек и селезенки.

В мире такое осложнение называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

"COVID-19 оказывает специфическое воздействие на организм. Он разрушает эндотелий – внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций", – говорится в сообщении.

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Благодаря своевременногму выявлению осложнения отмирание органов удалось остановить, при этом врачам удалось ограничиться медикаментозным лечением.

Владимира после двух недель лечения уже выписали домой, однако он и в дальнейшем будет находиться под наблюдением медиков.

Напомним, львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которой был врожденный порок. Дефект в сердце мальчика кардиохирурги устранили через разрез лишь в 8 см.

Также ранее сообщалось, что в Днепре провели сложную операцию на сонной артерии. Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что его необходимо было провести 35-летней девушке, которая находилась на 25-й неделе беременности.

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