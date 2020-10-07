Отношение украинцев к России стало хуже – новый опрос

По словам социологов, второй раз за историю наблюдений в парадигме отношения украинцев к РФ и россиян к Украине сложилась уникальная ситуация.
В августе-сентябре нынешнего года отношение украинцев к РФ несколько ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось.
Об этом свидетельствуют результаты опросов, которые провели 12-16 сентября Киевский международный институт социологии и 20-26 августа российская исследовательская организация Левада-Центр.
По словам социологов, на данный момент второй раз за историю наблюдений жители РФ лучше относятся к Украине, чем наоборот.
"За весь период наблюдений (кроме сентября-2019) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В августе-сентябре 2020 года отношение украинцев к России снова ухудшилось, а отношение россиян к Украине немного улучшилось и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (но разница минимальна)". ‒ заявили они.
В Украине в сентябре 2020 года хорошо либо очень хорошо относилось к России 42% украинцев, а плохо либо очень плохо тоже 42%. 16% респондентов не определились.
В России хорошо либо очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо либо очень плохо – 43%. 9% респондентов не определились.
Социологи отмечают ‒ отношение украинцев к России заметно колеблется в зависимости от региона: на Западе крайне положительно относятся к РФ 30% респондентов, в Центре – 38%, на Юге – 52%, на Востоке – 56%.
В то же время большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в западны регионах Украины.
Однако, социологи особо отмечают тот факт, что данные опросы не является полностью эквивалентными. По той причине, что в России исследование проводилось методом личного интервью, а в Украине – методом телефонного опроса.
Читайте также14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос
Опросы украинцев - что было ранее:
- Социологическое исследование, проведенное в августе Центром имени Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива продемонстрировало - большинство украинцев (60,3%) считают, что войну на Донбассе начала Россия.
- До того опрос Центра Социальный мониторинг продемонстрировал - около 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины (для того, чтобы прекратить войну на Донбассе).