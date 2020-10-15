Отопительный сезон в Украине: где и когда включат батареи

Когда украинцам включат батареи / ZIK

Отопительный сезон в Украине начнется совсем скоро. Как правило, тепло в батареях у украинцев появляется 15 октября, но все зависит от температуры воздуха и решения местных властей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля Украина к холодам готова на 95%.

"Украина накопила достаточные объемы угля и газа. В частности, запасы угля на данный момент на 2,9 млн тонн больше по сравнению с предыдущим годом. Запасы газа – 27,7 млрд кубов, что тоже рекордный уровень за последние годы", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что украинцы получат тепло в свои дома вовремя, а ответственность за срыв понесут местные администрации.

С 15 октября тепло начнется появляться в больницах и роддомах. Через день-два горячая вода будет уже в батареях всех домов города​ Харькова, Ровного, Хмельницкого и Сумах.

Местные власти Киева также заявляют, что полностью готовы к отопительному сезону, однако ждут похолодания. По их словам, если три дня будет держаться низкая температура, то тепло таки дадут.

Отметим, что по нормам, тепло в квартиры начнут подавать, когда температура воздуха на улице в течении трех дней не будет подниматься выше 8 градусов тепла.

Отопительный сезон в Украине - о чем ранее сообщал Главред: