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"Оторванная рука": в Харькове прогремел взрыв – что известно

20 ноября 2020, 13:57

В областном центре, по предварительным сведениям, сегодня было два взрыва.

В областном центре мужчина в квартире угрожал гранатой, произошел взрыв – Харьков взрыв сегодня
В Харькове мужчина в квартире угрожал гранатой, произошел взрыв / ТипичнОЕ хТз

В Слободском районе Харькова в одной из квартир взорвалась граната. По предварительным сведениям, в результате взрыва мужчине оторвало руку.

Взрыв в Харькове сегодня – в пятницу, 20 ноября, произошел на проспекте Гагарина, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Харьковщине.

По сведениям ведомства, в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. В жилье находились сестра заявительницы и ребенок в возрасте 5 лет.

В областном центре начали спецоперацию Гром. На место происшествия выехало спецподразделение КОРД, взрывотехники и криминалисты.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что в результате взрыва женщина получила легкие телесные повреждения, пишет suspilne.media.

Также предварительно стало известно, что прогремели два взрыва – в квартире и на улице.

В Сети уже появились якобы фото с квартиры, в которой произошел взрыв

В областном центре мужчина в квартире угрожал гранатой, произошел взрыв – Харьков взрыв сегодня
В Харькове мужчина в квартире угрожал гранатой, произошел взрыв / ТипичнОЕ хТз
  • Напомним, 28 октября под Харьковом произошел мощный взрыв, был пожар, погибли два человека, а девять человек – пострадали.
  • Смертельный взрыв прогремел на территории газоперерабатывающей станции, которая находится в Дергачевском районе Харьковщины.
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