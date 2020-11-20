"Оторванная рука": в Харькове прогремел взрыв – что известно

В областном центре, по предварительным сведениям, сегодня было два взрыва.
В Слободском районе Харькова в одной из квартир взорвалась граната. По предварительным сведениям, в результате взрыва мужчине оторвало руку.
Взрыв в Харькове сегодня – в пятницу, 20 ноября, произошел на проспекте Гагарина, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Харьковщине.
По сведениям ведомства, в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. В жилье находились сестра заявительницы и ребенок в возрасте 5 лет.
В областном центре начали спецоперацию Гром. На место происшествия выехало спецподразделение КОРД, взрывотехники и криминалисты.
Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что в результате взрыва женщина получила легкие телесные повреждения, пишет suspilne.media.
Также предварительно стало известно, что прогремели два взрыва – в квартире и на улице.
В Сети уже появились якобы фото с квартиры, в которой произошел взрыв
- Напомним, 28 октября под Харьковом произошел мощный взрыв, был пожар, погибли два человека, а девять человек – пострадали.
- Смертельный взрыв прогремел на территории газоперерабатывающей станции, которая находится в Дергачевском районе Харьковщины.