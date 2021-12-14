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"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14 декабря 2021, 14:44

В больнице впервые прокомментировали инцидент.

В Одессе от коронавируса скончалась беременная девушка / facebook.com/alexdxb9

В Одесском роддоме в конце ноября скончалась беременная девушка. Более двух недель она боролась с коронавирусом, но преодолеть недуг ей не удалось.

В смерти любимой муж винит медиков - по его словам, они лечили ее неправильно, пишет "ТСН".

"Пей парацетамол и больше ничего, сиди дома"

"Преступное и полное бездействие врачей. Драгоценные 10 дней были потеряны, когда моей Анне говорили: "Пей парацатомол и больше ничего, сиди дома". 10 дней дома и 3 дня в больнице. Посадили на кислород 6 литров всего, имея поражение легких 50%/ Лечили "лазолваном" как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в родильное отделение. Ее держали и в конце концов отправили в роддом уже умирать. 2 дня роддома и 3 реанимации. Мою жену убили", – рассказывает Александр.

Муж назвал всех врачей, которых считает причастными к смерти жены - врача-гинеколога, у которой на учете состояла его жена, заведующую гинекологическим отделением и заведующую терапевтическим отделением больницы.

Мужчина заявил, что "будет пытаться добиваться справедливого наказания" для врачей, виновных в смерти его жены Анны.

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В больнице все отрицают - лечили по протоколам

В Южной городской больнице журналистам рассказали, что лечили беременную пациентку согласно с протоколом, а когда состояние женщины не улучшилось, приняли решение отправить ее на лечение в областную клиническую больницу.

"Это страшная беда для семьи, мы искренне сочувствуем родным женщины. Пациентка не была вакцинирована, она находилась у нас в течение 3-х суток, затем ее отправили в областную больницу, где есть специализированное отделение, занимающееся лечением беременных больных, и там она находилась 4 суток до своей смерти. Мы отправили ее в удовлетворительном состоянии, но здесь ситуация такова, сейчас оно удовлетворительное, а через час может существенно ухудшиться", — рассказал главврач Южненской горбольницы Роман Лиманский.

Анна Седунова скончалась на 7-месяце беременности / ТСН

Главврач отмечает, что обвинения медиков больницы в неправильном лечении женщины несправедливы. Из медучреждения уже отправили в департамент ОГА все документы, касающиеся лечения Анны Седуновой.

Читайте также"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет": подробности смерти роженицы в Харькове"Давление сейчас идет на акушер-гинеколога. Я отмечу, что врачи акушеры-гинекологи не занимаются лечением коронавирусной болезни. У женщины диагностировали коронавирус лабораторно 11 ноября. С 11 по 22 ноября она находилась под наблюдением первичной медицинской помощи. Как правило, беременным компьютерную томографию не проводят, ей сделали рентген и обнаружили, что у нее 50% легких поражено пневмонией, что не является критическим. Когда первичная помощь увидела воспаление – женщину отправили к нам, и мы ее госпитализировали в терапевтическое отделение, которое у нас сейчас выполняет функцию инфекционного", — говорит Роман Лиманский.

Главврач отмечает, что пока женщина находилась у них на лечении, в медучреждении по несколько раз в день проводили консультации с врачами акушерами-гинекологами и согласовывали все назначения.

Читайте такжеПопала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица"За 2-3 дня мы увидели, что состояние пациентки ухудшилось, мы позвонили в областную больницу и сообщили, что есть такая больная. Когда мы увидели, что сатурация падает, мы приняли решение, согласовав его с областной больницей, о транспортировке женщины реанимобилем в сопровождении анестезиолога в областную больницу. Отмечаю, мы ее отправляли в удовлетворительном состоянии", — говорит Роман Лиманский.

Напомним, коронавирус унес жизнь беременной женщины вместе с 7-месячным младенцем в утробе. Муж женщины винит в смерти близких врачей и говорит, что они просто бездействовали, написал он в Facebook.

Александр Седунов отметил, что вся семья заболела коронавирусом еще 12 ноября. Беременная женщина обратилась к врачам и ей сказали пить парацетамол и находиться дома.

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Автор: Сергей Кущ
viber
беременность коронавирус новости Одессы
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