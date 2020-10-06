Отравление Навального: Зеленский назвал условие присоединения к санкциям

Зеленский допустил присоединение к санкциям против России / УНИАН

Украина готова присоединиться к возможным санкциям Европейского союза против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных выводов с немецкой стороны относительно инцидента.

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС, пишет во вторник, 6 октября, пресс-служба Офиса президента.

"Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров", - заявил он.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее: