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Отравление Навального: Зеленский назвал условие присоединения к санкциям

6 октября 2020, 21:03

Президент Украины ждет от немецкой стороны окончательных данных об инциденте.

Зеленский
Зеленский допустил присоединение к санкциям против России / УНИАН

Украина готова присоединиться к возможным санкциям Европейского союза против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных выводов с немецкой стороны относительно инцидента.

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС, пишет во вторник, 6 октября, пресс-служба Офиса президента.

"Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров", - заявил он.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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