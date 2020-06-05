Аваков отказался извиняться за Кагарлык: появилось постановление об его отставке

Изнасилование в Кагарлыке Аваков объяснил нравами украинского общества.
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
Документ в парламент внесла фракция Голос. Они же собрали 55 подписей в пользу такого решения, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.
Отметим, что день у главы МВД выдался жарким: пока он отчитывался в Раде – под зданием митинговали протестующие за отставку Авакова. Дошло даже до попытки самосожжения.
В самой же Раде от Авакова требовали извинений за преступления полицейских – что министр делать отказался.
В частности, изнасилование в Кагарлыке он объяснил нравами украинского общества.
"МВД и Нацполиция является отображением… украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", – отметил Аваков в ходе выступления в Раде.
Напомним, Аваков доложил в Раде, что ждет работников полиции Украины после последних скандалов. Он пообещал внедрить в отделениях систему видеофиксации следственных действий, организовать внеплановые инспекции и ввести дополнительные психологические тесты при отборе кадров.
С другой стороны, полицейских ждет повышение зарплат и улучшение материального обеспечения.
Ранее в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.
Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.
Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.
Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.