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Аваков отказался извиняться за Кагарлык: появилось постановление об его отставке

5 июня 2020, 22:23

Изнасилование в Кагарлыке Аваков объяснил нравами украинского общества.

Отставка Авакова - чем закончилось выступление Авакова в Раде
Отставка Авакова - чем закончилось выступление Авакова в Раде / Арсен Аваков/Facebook

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова.

Документ в парламент внесла фракция Голос. Они же собрали 55 подписей в пользу такого решения, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.

Отметим, что день у главы МВД выдался жарким: пока он отчитывался в Раде – под зданием митинговали протестующие за отставку Авакова. Дошло даже до попытки самосожжения.

В самой же Раде от Авакова требовали извинений за преступления полицейских – что министр делать отказался.

В частности, изнасилование в Кагарлыке он объяснил нравами украинского общества.

"МВД и Нацполиция является отображением… украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", – отметил Аваков в ходе выступления в Раде.

Напомним, Аваков доложил в Раде, что ждет работников полиции Украины после последних скандалов. Он пообещал внедрить в отделениях систему видеофиксации следственных действий, организовать внеплановые инспекции и ввести дополнительные психологические тесты при отборе кадров.

С другой стороны, полицейских ждет повышение зарплат и улучшение материального обеспечения.

Ранее в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.

Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

Арсен Аваков отставка МВД новости Украины
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