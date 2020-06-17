Профильный комитет передал проект документа об отставке Авакова в Раду / УНИАН

Народные депутаты из правоохранительного комитета парламента IX созыва приняли решение внести постановление фракции Голос об отставке руководителя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня будущей пленарной сессии Верховной Рады.

Об этом сообщается на официальной странице Голоса в сервисе микроблогов Twitter.

"Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке", ‒ говорится в тексте.

До того президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков может отправиться в отставку лишь после того как будет завершено расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

До того сам руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков в рамках совещания верхушки украинских правоохранительных органов (которое было посвящено борьбе с насилием со стороны силовиков) заявлял о том, что "любой глава МВД работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится".