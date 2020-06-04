"Кому-то что-то не нравится": Аваков объяснил сбор подписей в Раде за его отставку

Арсен Аваков / УНИАН

В четверг, 4 июня 2020 года, в канун совещания руководителей правоохранительных органов, которое было посвящено борьбе с насилием со стороны силовиков, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков лаконично прокомментировал сбор подписей в Верховной Раде за свою отставку.

"Глава МВД всегда работает в состоянии, когда кому-то что-то не нравится", ‒ сказал Арсен Аваков в комментарии журналисту Telegram-канала Политика страны. И более детальных объяснений давать не стал.

Согласно официальным данным, координационное совещание руководителей правоохранительных ведомств проходит под председательством генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Кроме Арсена Авакова от МВД, в нем принимают участие руководитель СБУ Иван Баканов, руководитель Минюста Денис Малюська, и.о. директора ГБР Александр Соколов, руководитель Национальной полиции Александр Клименко, уполномоченная (омбудсмен) Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, ранее руководитель комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция Слуга народа) назвал условия, при которых нардепы будут требовать отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Работу Авакова в последнее время жестко критикуют ‒ после масштабной перестрелки в Броварах и изнасилования полицейскими девушки в Кагарлыке.