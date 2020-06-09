В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ

Арсену Авакову не могут найти альтернативу / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков уйдет в отставку только в том случае, если это решение будет исходить от президента Владимира Зеленского.

На данный момент нет альтернативного кандидата на должность главного правоохранителя страны, поэтому все разговоры об отставке Авакова заходят в тупик. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собеседников в партии Слуга народа.

"По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", - рассказал источник из числа так называемой "малой фракции" СН.

Если Зеленский будет инициировать увольнение Авакова, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".

По словам собеседника, президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в СН прогнозируют, что последняя инициатива фракции Голос об увольнении Авакова не увенчается успехом.

Напомним, в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Документ в парламент внесла фракция Голос.

Ранее в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.

Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.