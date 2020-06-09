В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ

Пока что все разговоры об отставке главы МВД заходят в тупик.
Министр внутренних дел Арсен Аваков уйдет в отставку только в том случае, если это решение будет исходить от президента Владимира Зеленского.
На данный момент нет альтернативного кандидата на должность главного правоохранителя страны, поэтому все разговоры об отставке Авакова заходят в тупик. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собеседников в партии Слуга народа.
"По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", - рассказал источник из числа так называемой "малой фракции" СН.
Если Зеленский будет инициировать увольнение Авакова, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".
По словам собеседника, президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в СН прогнозируют, что последняя инициатива фракции Голос об увольнении Авакова не увенчается успехом.
Напомним, в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Документ в парламент внесла фракция Голос.
Ранее в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.
Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.
Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.
Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.