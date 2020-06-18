В Слуге народа объяснили, почему из-за Авакова Рада отвергла программу Шмыгаля

Отставка Авакова по-прежнему остается актуальной темой / УНИАН

Парламентарии от пропрезидентской фракции Слуга народа отказались поддержать программу Кабмина под предводительством Дениса Шмыгаля по причине отсутствия желания предоставлять иммунитет главе МВД Арсену Авакову.

Такую позицию озвучила председатель фракции СН Евгения Кравчук в комментарии Громадське радіо.

Как утверждает лидер фракции Зеленского, народные нардепы высказали соответствующие мнение во время видеосовещания, в котором также принял участие и сам глава государства.

"Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии", - подчеркнула Кравчук.

Напомним, в связи с рядом последних скандалов, в числе которых изнасилование полицейскими девушки в Кагарлыке и перестрелка в Броварах, депутаты от фракции Голос инициировали в Раде сбор подписей об отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Документ об увольнении министра внесен в повестку дня будущей пленарной сессии Рады.

Ранее возможность отставки Авакова прокомментировал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.