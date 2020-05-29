Отставка Авакова: в Слуге народа рассказали, при каких условиях глава МВД уйдет

Арсен Аваков / УНИАН

Руководитель комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция Слуга народа ‒ политсила президента Владимира Зеленского) назвал условия, при которых нардепы будет требовать отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

"[Требовать отставки Авакова будут ‒ Главред], если будет доказана его бездействие, или если на него ложится политическая ответственность за всю систему Национальной полиции", ‒ заявил Монастырский в эфире Радио Свобода.

По его мнению, рано пока делать выводы ‒ до отчета Арсена Авакова внеочередном заседании правоохранительного комитета 1 июня.

Читайте такжеВ день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова"Или он [Арсен Аваков ‒ Главред] осуществляет свои полномочия? Так, осуществляет. Есть ли к нему вопросы? Так, есть вопросы. В том числе, я думаю, мы на комитете эти вопросы услышим. В том числе, и к нему, насколько он адекватно отреагировал на эту ситуацию", ‒ заявил он.

Напомним, ранее, 25 мая 2020 года детективы Госбюро расследований сообщили ‒ на Киевщине задержали двух полицейских из Кагарлицкого отделение полиции. По предварительной версии событий, они в ночь с 23 на 24 мая в своем служебном кабинете применяли пытки к местной жительнице и несколько раз ее изнасиловали.

Утром 29 мая 2020 года в Броварах произошел крупномасштабный конфликт между легальными предпринимателями-автоперевозчиками и нелегальными перевозчиками с активным применением огнестрельного оружия. На данный момент по этому делу задержали 21 человека.