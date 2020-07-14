Важный шорт-лист: в Слуге народа назвали кандидатов на пост главы НБУ

В Слуге народа назвали кандидатов на пост главы НБУ / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал главных претендентов на должность нового главы Нацбанка.

Об этом нардеп сообщил в интервью журналистам, передает УНН.

По его словам, новым главой НБУ могут стать "Кирилл Шевченко, или Лавренюк, или кто-то из народных депутатов".

Арахамия отметил, что кадровые вопросы депутаты будут рассматривать в пленарный четверг. В частности, будут рассматриваться назначения на ряд должностей, кандидатуры на которые были уже ранее озвучены. Только имя кандидатуры главы НБУ пока не сообщается.

"Кадровые вопросы мы планируем сделать предварительно на четверг. И там будут все фамилии, кроме Нацбанка. Подержим это в секрете до утра четверга. Поэтому окончательно вопрос не решен. И еще нам нужно будет собрать фракцию и обсудить кандидатуру. Например, если это будет нардеп из нашей фракции, тогда я думаю обсуждения лишнее и все поддержат. Если это будет другой человек, будет обсуждение", - рассказал Арахамия.

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Он отметил, что слышал, что кандидатами на должность главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк (вероятно речь о Владимире Лавренчуке - ред.), или же народные депутаты.

"Все могут, потому что это шорт-лист. Обычно, из шорт-листа может любой человек быть выдвинут, проголосован на фракции, затем проголосован в зале. Без профильного образования я не думаю, что надо рисковать таким институтом", - добавил Давид Арахамия.

Он также отметил, что если главой НБУ станет народный депутат от Слуги народа - его будут называть "человеком Зеленского".

Ранее Давид Арахамия заявил о том, что и.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета.

Отставка Смолия

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.