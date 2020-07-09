Экс-главе НБУ Смолию подарили похоронные венки и гроб: фото

Отставка Смолия – под дом экс-чиновника притащили посмертные подарки / Фото: пресс-центр НБУ

Отставка Смолия обрастает новыми, мрачными, подробностями.

На этот раз под дом бывшего главы Нацбанка Якова Смолия неизвестные притащили гроб и похоронные венки.

Фото мрачного "подарка" выложил в своем Twitter сам бывший чиновник. При этом снимок он подписал словами "без комментариев".

Происшедшее уже прокомментировали в команде регулятора, усмотрев в инциденте "что-то вроде угроз".

Читайте такжеПочему Смолий ушел как негодяй"Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз. Эта мирная "акция" (читай – спектакль с плохим сценарием) против политики, чиновников и экс-чиновников... бинго! – Национального банка Украины. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра утром? Или уже с понедельника?" – написали в НБУ.

Отставка Смолия – под дом экс-чиновники притащили посмертные подарки

Ранее политтехнолог Михаил Подоляк написал, что Гонтарева и Ко не собираются так просто отдавать контроль над НБУ.

"...ребята пошли вообще во все тяжкие, так как начали организовывать прямые и публичные медийные заявления "якобы команды НБУ". С видео и массовыми фотографиями – "Нас бьют! Спасите!". Это вообще за гранью здравого смысла, так как напрочь убивает главное – стабильность", – отметил эксперт.

Отставка Смолия

Напомним, народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на НБУ через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

Сам президент Владимир Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ. Он встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.