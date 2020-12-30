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Отстранение Тупицкого: в КСУ сделали заявление

30 декабря 2020, 00:19
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В КСУ анонсировали спецзаседание после указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

КСУ соберется на специальное заседание / УНИАН

В Конституционном Суде отреагировали на указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.​

В КСУ напомнили, что отстранить судью КС президент может на основании ходатайства прокурора, а вот уволить его могут только на специальном пленарном заседании Конституционного Суда.

"В соответствии со статьей 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством"", — отметили на сайте КСУ.

В разъяснении сказано, что независимость Конституционного Суда обеспечивается особым порядком увольнения его судей.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности на основаниях, определенных частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", — сказано в сообщении.

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Напомним, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, 29 декабря, президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого.​

КСУ новости - о чем ранее сообщал Главред:

  • 24 декабря Александра Тупицкого вызвали повесткой в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
  • 28 декабря стало известно, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.
  • 25 декабря Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.

Владимир Зеленский КСУ Александр Тупицкий
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