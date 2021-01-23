Ответный удар Тупицкого: отстраненный от должности глава КСУ обратился в суд

Ответчиком по делу выступает Управление государственной охраны.
Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны.
Соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января 2021, говорится в материалах, размещенных на портале Судебная власть Украины.
"Ответчик: Управление государственной охраны Украины, Истец: Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований", - говорится на сайте.
По делу не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.
Предмет иска - "запрещение совершать действия".
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Кризис вокруг Конституционного суда:
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.
Автор: Алексей Тычина