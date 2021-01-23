Ответный удар Тупицкого: отстраненный от должности глава КСУ обратился в суд

По делу не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

Соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января 2021, говорится в материалах, размещенных на портале Судебная власть Украины.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны.

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