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Озвучена стоимость новогодних елок для украинцев

2 декабря 2020, 00:25

Средняя цена праздничного дерева в этом году составит 75 грн.

елка
Стало известно, сколько в этом году будут стоить новогодние елки / Фото: УНИАН

В Украине 10 декабря откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях, где планируют реализовать более 500 тысяч елок разных пород на Новый год 2021.

Как сообщили в Гослесагентстве, наиболее популярными в нашей стране являются сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель) и ель белая (пихта).

По предварительным данным, средняя цена на елки в этом году составит 75 грн. Ожидается, что самыми дорогими елки будут в Ивано-Франковске — 120 грн за дерево, немного ниже цена будет в Черновцах — 109 грн, в Киеве и Луганской области "зеленые красавицы" обойдутся в 106 грн за дерево.

Готовы удивить дешевизной в этом году цены в Харькове - 48 грн за дерево, в Шацке - 50 грн и в Полтаве - 55 грн. В других областях цены будут колебаться от 60 до 100 гривен за дерево.

Читайте такжеВыходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцыЕсли сравнивать с минувшим годом, то в большинстве областей Украины цена на елки выросла. При этом в Киеве, Кропивницком, Львове, Днепре, Херсоне и Хмельницком новогодние деревья наоборот подешевели.

В Гослесагентстсве подчеркнули, что хвойные деревья для новогодних праздников выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

Новый год 2021

Новый год новогодняя елка новости Украины Новый год 2021
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