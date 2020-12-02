Озвучена стоимость новогодних елок для украинцев

Стало известно, сколько в этом году будут стоить новогодние елки / Фото: УНИАН

В Украине 10 декабря откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях, где планируют реализовать более 500 тысяч елок разных пород на Новый год 2021.

Как сообщили в Гослесагентстве, наиболее популярными в нашей стране являются сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель) и ель белая (пихта).

По предварительным данным, средняя цена на елки в этом году составит 75 грн. Ожидается, что самыми дорогими елки будут в Ивано-Франковске — 120 грн за дерево, немного ниже цена будет в Черновцах — 109 грн, в Киеве и Луганской области "зеленые красавицы" обойдутся в 106 грн за дерево.

Готовы удивить дешевизной в этом году цены в Харькове - 48 грн за дерево, в Шацке - 50 грн и в Полтаве - 55 грн. В других областях цены будут колебаться от 60 до 100 гривен за дерево.

Читайте такжеВыходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцыЕсли сравнивать с минувшим годом, то в большинстве областей Украины цена на елки выросла. При этом в Киеве, Кропивницком, Львове, Днепре, Херсоне и Хмельницком новогодние деревья наоборот подешевели.

В Гослесагентстсве подчеркнули, что хвойные деревья для новогодних праздников выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

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