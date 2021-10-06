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"Пациенты будут умирать дома": инфекционист предупредил об ухудшении ситуации из-за коронавируса

6 октября 2021, 19:30

По его словам, сейчас создан очень опасный резерв оказания медицинской помощи-амбулаторный, то есть кислородная поддержка на дому.

Вадим Аристов
Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, что проблем из-за коронавируса в Украине будет больше, чем во время предыдущих волн.

"Скорее всего, проблемы у нас будут даже больше, чем во время предыдущих волн. Потому что сеть кроватей, которую мы создали в прошлом году, за это лето расформировали. Так произошло из-за дисфункции и неразумную политику Национальной службы здоровья, которая пыталась сэкономить на таких больницах и перевела весь медицинский персонал инфекционного профиля в категорию сезонных работников. Типа сборщиков клубники (когда сезон клубники, они нужны, когда нет – они могут идти и заниматься, чем хотят)", - сказал Аристов во время чата на Главреде.

Аристов рассказал, что около ста больниц вывели из ковидной сети, а когда начнется волна эпидемии, начнут загружать соответствующие отделения.

"Вот тогда и встанет вопрос о том, кто там остался работать – какие-то студенты или один врач на 200 пациентов, остался ли какой-то коллектив. За это время больницы усилили, ведь закупки у нас умеют и любят проводить. По крайней мере на бумаге сейчас этот вопрос решен, и к большинству коек подведен кислород. Закуплены кислородные концентраторы, но пока не научились их выдавать и ими управлять. Потому что это материальная ответственность и лишние хлопоты для семейных врачей", - говорит специалист.

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По его словам, сейчас создан очень опасный резерв оказания медицинской помощи-амбулаторный, то есть кислородная поддержка на дому.

"Скорее всего, будут пытаться его заполнять тяжелыми больными – и тогда пациенты будут умирать дома на этом кислороде без достаточной медицинской помощи. Никак не изменилась подготовка семейных врачей в регионах. Проблема была с тем, что семейные врачи были недоступны, и с тем, что лечат они кое-как", - добавил он.

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Кроме того, проблема тестирование в регионах до сих пор оставляет желать лучшего. Местные власти экономят собственный бюджет, поэтому не делают достаточно тестирований.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым.

Отметим, Вадим Аристов также назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Также Аристов рассказал, почему сейчас категорически нельзя снимать маски.

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коронавирус в Украине Вадим Аристов
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